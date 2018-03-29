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Чиновников наказали за кутеж в день траура

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В Тобольском районе Тюменской области три чиновника получили выговор за банкет, устроенный в день траура по погибшим в результате пожара в Кемерове. Об этом РИА Новости сообщил глава Тобольского района Юрий Батт.

Выговор получили его заместитель по социальной работе, а также начальник районного отдела культуры и директор Тобольского районного центра культуры.

«Сотрудники центра объяснили, что им учреждение, в котором отмечали, не перенесло дату, а деньги заплачены. Но денежная составляющая не важна. Важна моральная, как сами сотрудники центра оценивают это. Они могли не пойти, а пошли», — добавил чиновник.

Батт отметил, что на банкете не присутствовали ни его зам, ни начальник по культуре, но они, по его словам, ответственны за контроль над ситуацией.

Сотрудники Тобольского районного центра культуры не стали отменять банкет, посвященный их профессиональному празднику. Дата проведения мероприятия — 28 марта — совпала с днем национального траура, объявленного в связи с гибелью людей в Кемерове. Директор центра, объясняя решение не отказываться от застолья, сказала, что у ресторана «продукты бы пропали, а у нас деньги». На мероприятие, организованное по частной инициативе работников культуры, было потрачено около 65 тысяч рублей.

В России в дни национального траура на всей территории страны приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании по предложению президента традиционно отменяют развлекательные мероприятия и передачи. Всеобщий траур объявляется указом главы государства.

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