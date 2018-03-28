Российские чиновники пожалели денег и пошли кутить в день траура

Сотрудники Тобольского районного центра культуры не стали отменять банкет, посвященный их профессиональному празднику, сообщает Ura.ru. День проведения корпоратива совпал с днем национального траура, объявленным в России 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

Мероприятие в честь Дня работника культуры прошло днем в ресторане при гостинице. Как утверждает менеджер заведения, заказчики не пытались перенести застолье.

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Директор центра Римма Бизина сообщила, что узнала об объявлении национального траура только утром 28 марта. Она отметила, что ее подчиненный позвонил в ресторан в начале рабочего дня и попытался отменить банкет, но в заведении отказали. «Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги», — добавила Бизина.

В общей сложности на мероприятие было потрачено около 65 тысяч рублей. Банкет был частной инициативой работников центра, поскольку районный праздник в сельском доме культуры состоялся 27 марта.

Национальный траур объявлен в связи с гибелью 64 человек в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Среди жертв 41 ребенок.

В России в дни национального траура на всей территории страны приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании по предложению традиционно отменяют развлекательные мероприятия и передачи. Национальный траур объявляется указом президента.

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