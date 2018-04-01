Первая гостиница для кошек открылась в Ираке. Об этом сообщает Reuters.

Студент Ахмед Тахер Маки, который учится на ветеринара, сделал отель для пушистых питомцев из собственного дома. По его словам, это первое заведение подобного формата в стране.

Отель для кошек находится в городе Басра на юго-востоке Ирака. Одна ночь в такой гостинице обойдется хозяину питомца в пять тысяч динаров (около 240 рублей). В цену входят питание, спальное место, медицинские осмотры и игровая площадка.

По словам Маки, таким образом он хочет побудить людей брать кошек себе домой. «Забота о животных дает людям милосердное сердце», — отметил он.

В марте сообщалось, что в США хозяин обнаружил кота спустя 14 лет разлуки. Животное подобрал на улице зоозащитник. Он отправил кота в приют, где его просканировали. По словам хозяина, он был «на седьмом небе от счастья», однако больше всего ему хотелось бы узнать, что все эти годы делал его кот.

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