Coca-Cola выпустит газировку со вкусом активированного угля

Компания Coca-Cola запускает линейку напитков Zero Sugar («без сахара») с тремя новыми вкусами — авокадо, закваски и активированного угля. Владельцы бренда уверены, что это привлечет покупателей из «поколения Instagram», сообщает в воскресенье, 1 апреля, Daily Mirror.

«Они не только будут обладать прекрасным вкусом и при этом не содержать сахар, но и станут идеальным атрибутом любого фото в социальных сетях, лайки так и польются», — отмечает Coca-Cola в своем заявлении.

Газировки «Авокадо» описываются как «вкусные и питательные», линейка «Уголь» обещает очистить и обновить организм, напитки со вкусом закваски удивят покупателей кислинкой. Производители изначально рассматривали вкусы вишни, ванили и лимона, но решили остановить свой выбор на более экстремальных вариантах.

Как отмечает издание, серия Zero Sugar была запущена более десяти лет назад и приобрела огромную популярность наряду с Diet и Coca-Cola Life — на них приходится 43 процента всех продаж.

«Лента.ру» обращает внимание читателей, что новость была опубликована на Daily Mirror 1 апреля, но мы очень хотим в это верить.

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