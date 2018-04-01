В Лондоне стали больше убивать

Впервые в истории количество убийств, ежемесячно совершаемых в Лондоне, превзошло количество аналогичных преступлений в Нью-Йорке. Об этом сообщает Independent.

Согласно последнему отчету, в феврале 2018 года в столице Великобритании от ножевых ранений погибло 15 человек, девять из которых были моложе 30 лет. В том же месяце в Нью-Йорке было убито 14 человек.

В марте в Лондоне было зафиксировано 22 насильственные смерти — на одну больше, чем в Нью-Йорке. В то время как количество убийств в Нью-Йорке снизилось на 87 процентов с 1990-х, в Лондоне число подобных преступлений выросло на 40 процентов только за последние три года.

Население обоих городов оставляет примерно 8,5 миллионов человек.

На сегодняшний день количество убийств, совершенных при помощи холодного оружия, достигло пика в Англии и Уэльсе. Согласно статистике, с начала 2011 года по декабрь 2017 число зарегистрированных убийств ежегодно возрастало на 12 процентов. Только в Лондоне каждые три дня один человек умирает подобным образом.

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