США предложили России прислать других дипломатов

Россия может прислать в США других дипломатов на замену высланным. Об этом во вторник, 3 апреля, ТАСС заявил представитель Госдепартамента страны.

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии», — пояснил он.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон рассчитывает, что Москва тоже примет новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из России.

26 марта власти США объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. В ответ Москва решила закрыть американское генконсульство в Санкт-Петербурге и выслать столько же дипломатов США.

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