Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта

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Глава муниципального образования петербургского округа Балканский Савелий Лебедев пришел с поздравлениями в гости к женщине, пережившей теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Об этом пишет «Росбалт».

Лебедев, улыбаясь, назвал хозяйку именинницей и сказал, что пришел поздравить ее с годовщиной. Та поправила его, отметив, что не является именинницей, и напомнила о печальном контексте произошедшего год назад события.

Чиновник передал женщине букет и пакет с подарком, после чего заявил, что не мог остаться в стороне. «У меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то, поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему», — добавил он.

3 апреля 2017 года в вагоне поезда петербургского метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 16 человек, включая смертника, совершившего подрыв бомбы. Его личность установлена — им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство. В годовщину теракта Следственный комитет отчитался о выявлении всех причастных к атаке.

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