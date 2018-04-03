Саудовская Аравия разрешила Израилю существовать

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал, что израильтяне имеют право на мирную жизнь на собственной земле. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Atlantic, передает Reuters.

«Я уверен, что и у палестинцев, и у израильтян есть право на собственную землю. Но нам необходимо мирное соглашение для обеспечения стабильности и нормальных отношений», — сообщил он.

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При этом у кронпринца есть некоторые опасения в отношении прав палестинцев и судьбы священной для мусульман мечети в Иерусалиме. Мухаммед подчеркнул, что у королевства и Израиля много общих интересов.

Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль. Между странами нет дипломатических отношений. Эр-Рияд поддерживал права палестинцев на создание собственного государства и призывал к выводу израильских войск с Западного берега реки Иордан, который те занимают с 1967 года.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, оба государства сотрудничают в сфере обмена разведданных, особенно в отношении Ирана.

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