США обвинили Иран в дестабилизации Ближнего Востока

США не довольны поддержкой со стороны Ирана повстанцев-хуситов в Йемене. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, опубликованном на сайте администрации американского президента.

«Иранский Корпус стражей исламской революции продолжает подрывать политический процесс, эскалирует боевые действия и дестабилизирует ситуацию в регионе, поставляя оружие хуситам и другим», — говорится в документе.

По мнению Белого дома, йеменские хуситы подрывают процесс политического урегулирования под эгидой ООН. «Йеменские хуситы ответили на усилия ООН по активизации политического процесса в Йемене угрозой совершить более безрассудные ракетные атаки, подобные тем, что были совершены в воскресенье», — сказано в заялении.

При этом США обещают и далее оказывать помощь партнерам для «самозащиты, предоставляя необходимую гуманитарную помощь и поддерживая инклюзивный процесс».

26 марта стало известно, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии перехватила семь ракет, запущенных с территории Йемена. По информации саудовских СМИ, в результате атаки погиб гражданин Египта, на чей дом упали обломки одной из ракет.

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В начале марта вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка может выйти из ядерной сделки по Ирану. По словам политика, Тегеран активно поддерживает террористические группировки.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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