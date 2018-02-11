Повстанец-хусит вынес на плечах раненого товарища под обстрелом

Повстанец шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) вынес на плечах раненого товарища из-под обстрела в йеменской провинции Эль-Джауф. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов и ситуации на Ближнем Востоке.

На опубликованной видеозаписи мужчина бежит по открытой местности, уворачиваясь от пуль.

Повстанческая группировка хуситов, известная как «Ансар Аллах», действует в Йемене с 1990-х годов. В 2004 году она подняла восстание против правительства страны и захватила южные регионы. В 2011 году хуситы приняли участие в йеменской революции, в результате которой президент Али Абдалла Салех ушел в отставку (в декабре 2017-го он был убит).

С начала 2015 года «Ансар Аллах» — фактически правящая организация в Йемене, но на международном уровне не признана.

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