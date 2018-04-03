Жителям Екатеринбурга запретили избирать мэра

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили в окончательном чтении законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Теперь главу города будут избирать не жители, а избранные депутаты городской думы, сообщает Е1.

Отмену выборов поддержали 42 депутата, против проголосовали четыре, воздержавшихся не было. Законопроект отправят на подпись автору — главе региона, которого не было на заседании. Его представлял заместитель Владимир Тунгусов, который поведал депутатам, что теперь Екатеринбург сэкономит деньги.

Действующему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману также дали слово. Он отметил, что в пояснительной записке законопроекта нет обоснования для отмены прямых выборов. «Когда говорят про экономию, то забывают, что это 150 миллионов раз в пять лет. Но на пиар губернатора тратят 500 миллионов в год», — сказал глава города. Ройзман добавил, что выборы мэра — это «единственная возможность жителей участвовать в политической жизни города», и лишать их этого несправедливо и оскорбительно по отношению к екатеринбуржцам.

Депутат Андрей Гориславцев ответил, что «в Сысерти отменили выборы мэра и стало лучше», а его коллега Алексей Коробейников сообщил, что «в области должен быть только один политик — губернатор Евгений Куйвашев».

2 апреля в центре Екатеринбурга прошел митинг против отмены выборов мэра. По данным «Интерфакса», свыше тысячи человек призвали Куйвашева уйти в отставку. На акции выступил Ройзман, отметивший, что «назначенец», в отличие от него, «подотчетен только тому, кто его назначает».

Ройзмана избрали в 2013 году. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018 года.

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