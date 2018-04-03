Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку

Бывший ведущий телепередачи «Суд идет» Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество. Об этом сообщил «Росбалт».

Бывший ведущий признан виновным в мошеннических действиях и приговорен к семи годам лишения свободы.

Резник, также известный под фамилией Орешников, был арестован осенью 2017 года по подозрению в мошенничестве (статья 159 УК). Следствие установило, что Резник представлялся адвокатом и предлагал помощь в решении юридических вопросов.

По данным следствия, он получил более четырех с половиной миллионов рублей от некого бизнесмена, которому обещал посодействовать в смягчении приговора, а также неустановленную сумму от сотрудниц московской Трудовой инспекции для «решения» вопросов с судом. Однако ни одно из обещаний фальшивый адвокат не выполнил.

Строгое решение суда объясняется тем, что осужденный уже был фигурантом уголовного дела по подобному обвинению, и обвинение посчитало преступление рецидивом (в 2011 году Резник также требовал у клиента крупную сумму денег за «содействие»).

Орешников был ведущим программы «Суд идет» на канале «Россия» до 2011 года. Во время первого процесса Тверской суд установил поддельность его документов об образовании и лишил адвокатского статуса, после освобождения из колонии в 2013 году мужчина взял фамилию Резник.

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