Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек

Турист почти на 20 лет попал в черный список канадского отеля после того, как чайки разгромили его номер. Об этом сообщает Independent.

По словам Ника Берчилла из американского Дартмута, эта история произошла 17 лет назад. Он остановился в гостинице Fairmont Empress во время деловой поездки. С собой у американца была сумка с колбасой пепперони, которую он собирался передать своим друзьям, служащим на флоте.

Чтобы колбаса не испортилась, Берчилл решил оставить сумку у открытого окна в номере и ушел на прогулку. Учуяв запах мяса, десятки чаек залетели в комнату и устроили там погром. «Я помню, как прошел по длинному коридору отеля, открыл дверь номера и увидел целую стаю чаек, поедающих пепперони. У меня не было времени их сосчитать, но, кажется, их было около 40», — рассказал турист.

Берчилл опаздывал на встречу, поэтому оставил все как есть и покинул отель. По возвращении он нашел свои вещи перенесенными в другой номер. В день отъезда менеджмент Fairmont Empress сообщил мужчине, что больше не примет его в качестве гостя.

Только недавно американец вернулся в гостиницу, чтобы извиниться за инцидент, и его имя убрали из черного списка.

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В январе 2017 года американская певица Тейлор Свифт и британский исполнитель Зейн Малик разгромили номер лондонского отеля стоимостью более трех тысяч долларов за ночь во время съемок музыкального видео.

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