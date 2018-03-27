Израильтяне снесли подаренный россиянами памятник

Израильтяне демонтировали памятник библейскому царю Давиду, установленный на горе Сион в Старом городе Иерусалима, сообщает Newsru.co.il.

Бронзовую статую работы скульптора Александра Демина в дар Израилю преподнес российский благотворительный фонд Святителя Николая Чудотворца. Это реалистическое изображение человека в короне с арфой в руках. Расходы на создание и установку памятника составили около двух миллионов долларов. Он был открыт в октябре 2008 года.

В иудаизме — официальной государственной религии Израиля — недопустимо изображение человека без каких-либо изъянов, поэтому представители еврейской ультраортодоксальной общины не раз наносили статуе сознательный ущерб, в частности отбивали нос, отмечает Newsru.co.il.

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«Проблема заключается в форме уха этого памятника, — пояснял ситуацию с вандальными действиями в отношении скульптуры раввин горы Сион Мордехай Гольдштейн в 2008 году. — Если уха нет или наличествует дефект, при котором ухо наполовину усечено, эта конструкция имеет право на существование. Так постановил крупнейший духовный авторитет раввин Йосеф Шалом Эльяшив». По версии иудейских религиозных авторитетов, изображение существа без ушей не может восприниматься как изображение человека, поэтому оно не противоречит канонам иудаизма. Однако в случае с памятником царю Давиду «создается впечатление, что ухо цело и невредимо и лишь скрыто за волосами», и «это непозволительно», утверждал Гольдштейн.

В мэрии Иерусалима сообщили, что памятник не уничтожат: после демонтажа на горе Сион его перенесут к автомобильной парковке «Шульхан Давид» на пути к горе Сион.

В феврале было объявлено, что власти Польши планируют снести почти 30 памятников солдатам Красной армии, восстановленных добровольцами. Об этом заявил председатель польского военно-патриотического общества «Курск» Ежи Тыц. По словам Тыца, кроме добровольцев из «Курска», в Польше больше не осталось людей, пытающихся сохранить мемориалы советским солдатам. «Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230», — пояснил он.

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