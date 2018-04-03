Таксидермист превратил мертвого кролика в тостер

Таксидермист Джек Девани из Великобритании превратил мертвого кролика в тостер. Видео с изделием он поделился на странице своего магазина в Facebook.

Студент-дизайнер изготовил тостер в честь Пасхи, одним из символов которой в западных странах считается кролик. Девани подписал видео так: «Что может быть хуже, чем с утра вытащить волос из завтрака? Лучше вытащить завтрак из волос!». Также он отметил, что тостер идеально работает, однако он считает его пожароопасным.

Девани прославился в прошлом году, когда начал продавать пеналы, сделанные из мертвых крыс. Выручку он тратит на оплату обучения. Таксидермист получает противоречивые отзывы о своих работах, но старается отвечать всем вежливо.

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