Ямал вошел в регионы-лидеры по капитальным ремонтам

Ямал вошел в топ-15 рейтинга регионов по результатам выполнения программ капремонта многоквартирных домов в 2017 году. Список подготовил Центр Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза».

В общероссийском зачете регион занял 13-е место из 85-ти.

По данным «Комсомольской правды», согласно региональному краткосрочному плану 2017 года, на финансирование работ и услуг по капремонту было направлено 606,6 миллионов рублей, в том числе за счет средств фонда капремонта — 578,6 миллионов рублей, из ямальской казны — 26,8 миллионов рублей и из муниципальных бюджетов — 1, 3 миллиона.

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В итоге на Ямале был произведен ремонт в 233 многоквартирных домах общей площадью 974 483,08 квадратных метров, где живут 41 616 человек.

Отмечается, что регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов. Лидером рейтинга стала Белгородская область, на второй позиции оказалась Липецкая область. Третье место поделили республики Башкортостан и Татарстан.

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