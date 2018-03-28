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Кочевых учителей обучат в Петербурге

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В Санкт-Петербурге началась подготовка учителей начальных классов для ямальских кочевых школ, сообщает «Ямал-Регион».

Пока это единственная в стране подобная группа. Она состоит из 14 педагогов-студентов. В течение четырех лет их будут обучать по специальной программе, разработанной 30 экспертами университета. Сами занятия проходят в институте народов Севера и институте детства.

Во время курса учащимся предстоит получить новые знания о психологии ребенка, этнологии, информационных технологиях и истории родного языка. Без этого преподаватели не смогут работать, ведь им придется говорить на языке своих учеников, знать кочевой быт и правила поведения.

Студентам также предстоит взглянуть на русский язык по-новому, чтобы суметь обучить ему детей, которые его не знают. «Грамматика для тех, кто изучает русский как неродной или как иностранный, она абсолютно другая, это другой взгляд на привычное явление», — отметила профессор языкового образования ребенка, доктор педагогических наук Лариса Савельева.

Многие из педагогов уже работают по специальности в учебных заведениях в Ямальского, Тазовского и Приуральского районов. Некоторые из них уже сейчас выразили желание перейти работать даже в кочевой детский сад.

В конце 2017 года в одной из школ-интератов Ямальского района учителей начали обучать ненецкому языку для работы с маленькими детьми кочевников.

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