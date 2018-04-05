В России ввели новую меру пресечения

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения — «запрета на определенные действия». Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает «РАПСИ».

Теперь суд может запретить подозреваемому или обвиняемому выходить из дома в определенное время суток, находиться в некоторых местах или посещать мероприятия, общаться с определенными людьми, пользоваться телефоном и интернетом или управлять автомобилем, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения.

Подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам либо отдельным из них.

При этом, согласно документу, человек «не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, с дознавателем и контролирующим органом».

Как отмечает ТАСС, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести запрет составит 12 месяцев, тяжких преступлениях — 24 месяца, особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.

Возможность наложения запретов допускается при избрании таких мер пресечения, как залог и домашний арест. При их нарушении суд может изменить меру пресечения на более строгую.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!