Полицейские застрелили чернокожего с трубой в руках

Полиция американского города Нью-Йорк застрелила чернокожего мужчину, приняв кусок трубы у него в руках за пистолет. Об этом сообщает CNN News в четверг, 5 апреля.

Стражи порядка прибыли на место происшествия после сообщений прохожих. По их словам, неизвестный направлял на людей оружие.

Обнаружив мужчину, сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь, так как им показалось, что в его руках действительно пистолет. «Подозреваемый вытянул обе руки вперед и взял предмет двумя руками, будто приготовился стрелять, направил его на стражей порядка», — сказал представитель полиции. По его словам, четыре офицера выпустили в общей сложности 10 пуль. После того, как мужчину застрелили, стало ясно, что в руках у него был кусок трубы.

Издание сообщает, что погибший — 35-летний Сахид Васселл (Saheed Vassell). Как рассказал его отец Эрик, мужчина не владел оружием и страдал от биполярного расстройства. «Он вежливый, он добрый. Просто иногда на него находило», — пояснил он.

В конце марта в американском штате Калифорния полицейские застрелили безоружного 22-летнего чернокожего мужчину, перепутав телефон в его руке с пистолетом. Он находился на заднем дворе дома своей бабушки и держал в руках телефон. Огнестрельного оружия у него при себе не было.

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