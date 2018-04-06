Названа самая большая угроза для мировой экономики

Торговая война между Китаем и США представляет наибольшую угрозу для глобальной экономической системы. Об этом в пятницу, 6 апреля, заявил телеканалу CNBC председатель правления американского инвестбанка JP Morgan Chase International Джейкоб Френкель.

«Я думаю, мы все должны помнить катастрофу 1931 года. При благих намерениях — защищать американские рабочие места — результат стал катализатором Великой депрессии. Мы должны избегать подобного любой ценой», — подчеркнул он.

По словам банкира, мир настолько взаимосвязан и взаимозависим, что отдельные страны просто не могут себе позволить «стрелять друг в друга». При этом те трения, которые происходят между Пекином и Вашингтоном, Френкель охарактеризовал как «некоторые стычки».

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Торговые отношения между странами обострились 3 апреля. Вашингтон обнародовал список китайской продукции на 50 миллиардов долларов, в отношении которой введут дополнительные 25-процентные пошлины. Через два дня Дональд Трамп отдал указ рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на товары из Китая общей стоимостью уже 100 миллиардов.

Эти шаги в Вашингтоне назвали реакцией «на несправедливые ответные меры» со стороны Пекина, представившего в ответ список из 106 наименований американской продукции, на которые также будут введены 25-процентные пошлины. Более того, Китай пригрозил США новыми контрмерами и заявил, что «пойдет до конца» в защите своих интересов.

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