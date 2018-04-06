Китай собрался идти до конца в торговой войне с США

Китай пригрозил США новыми контрмерами в ответ на торговую политику Вашингтона и заявил, что Пекин «пойдет до конца» в защите своих интересов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«Если США продолжат игнорировать протесты Китая и мирового сообщества, по-прежнему будут следовать по пути односторонней политики и торгового протекционизма, то Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой», — заявили в ведомстве. В китайском министерстве коммерции призвали принять новые комплексные контрмеры и защитить интересы страны.

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Белый дом дважды за неделю, 3 и 5 апреля, заявлял о готовности ввести жесткие меры в отношении китайского импорта. Так, 3 апреля Вашингтон обнародовал список продукции из КНР на 50 миллиардов долларов, в отношении которой хотят ввести дополнительные 25-процентные пошлины. Как пояснила американская сторона, такой шаг стал ответом на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию. 5 апреля американский лидер Дональд Трамп поручил торгпреду США изучить возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая уже на 100 миллиардов долларов.

Такой шаг назвали реакцией «на несправедливые ответные меры со стороны Китая». Речь идет о заявлении Пекина, сделанном в четверг, 4 апреля, в котором китайская сторона заявила о готовности ввести зеркальные меры в отношении США.

Министерство коммерции КНР ранее также подало официальное заявление во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за действий США. Китай утверждает, что Соединенные Штаты пренебрегли принципами ВТО и нарушили собственные обязательства перед организацией. Такие действия американской стороны, по мнению Пекина, наносят ущерб интересам Китая и нарушают правила ВТО.

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