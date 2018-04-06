Хаос в «Магните» напугал россиян

Instagram / tipich_krd

В супермаркете сети «Магнит» в Краснодаре рухнул большой стеллаж с напитками. Видео инцидента опубликовано на странице «Типичный Краснодар» в Instagram. За 13 часов ролик набрал более 50 тысяч просмотров.

Авторы публикации не уточнили местоположение магазина, но в комментариях подсказали, что он находится по адресу улица Московская, 142, и недавно прошел реконструкцию. Также некоторые пользователи подтвердили, что видели на полу в этом супермаркете воду и другие напитки.

Местные жители предположили, что в произошедшем виновны сотрудники магазина: «Мерчендайзеры и маркетинг выкладку учили, физику не учили». Другие высказали мнение, что все могло быть гораздо хуже, если бы рядом со стеллажом в момент обрушения находились дети: «Убило бы намертво. Хай Бог милует». «Спасибо, +1 к фобиям», — добавил один из пользователей.

Как пишет KrasnodarMedia, ненадежные стеллажи уже демонтированы и заменены.

В марте набрало популярность видео из другого краснодарского «Магнита», на котором запечатлено, как толпа врывается в помещение магазина и набрасывается на груду товаров. Люди бежали наперегонки, отталкивая друг друга и ругаясь. В итоге товар был разобран примерно за 20 секунд.

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