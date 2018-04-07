Жительница Мюнстера рассказала о наезде грузовика на людей

Жительница немецкого Мюнстера рассказала об обстановке в городе после того, как в историческом районе грузовик протаранил толпу людей. Аудиозапись разговора с женщиной, которая представилась как Элей, предоставил телеканал РЕН ТВ.

По ее словам, горожане находятся в шоке. «Очень много было людей в кафе, на улице все сидели», — сообщила она. По словам Элей, ей удалось подойти к месту ЧП. «Там стояло много машин скорой помощи... Полиция попросила отойти от места происшествия: они расследование начали», — добавила она.

Грузовик протаранил толпу людей днем 7 апреля. По последним данным, погибли три человека, 20 пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что число пострадавших варьируется от 30 до 50. По словам представителя полиции Андреаса Боде, водитель автомобиля покончил жизнь самоубийством, передает Associated Press. Он добавил, что его личность пока не установлена, и говорить о его мотивах преждевременно.

Инцидент произошел неподалеку от популярного бара в центре города. Судя по снимкам с предполагаемого места ЧП, которые появляются в соцсетях, фургон врезался в людей, сидевших рядом с заведением.

В субботу в центре города была запланирована демонстрация курдов, из-за случившегося ее отменили.

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