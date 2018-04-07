В Германии грузовик врезался в толпу людей

В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей. Погибли как минимум три человека, передает Rheinische Post. По неподтвержденным данным, пострадали 50 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии. Источники издания сообщили, что водитель автомобиля покончил с собой. Полиция разыскивает двух его сообщников.

Информацию о случившемся подтвердили в Twitter-аккаунте местной полиции, но число жертв и пострадавших не назвали. «Есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

По словам представителей правоохранительных органов, в городе ведется спецоперация: на месте происшествия ищут взрывчатку. Часть города, где произошло ЧП, оцеплена. Reuters передает, что рассматривается версия спланированной атаки. Водитель фургона мертв, подтвердили агентству в полиции.

Инцидент произошел неподалеку от бара Kiepenkerl, уточняет Associated Press. Это популярное заведение в исторической части города. Судя по снимкам с предполагаемого места ЧП, которые появляются в соцсетях, фургон врезался в людей, сидевших на стульях около бара.

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