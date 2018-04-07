Шварценеггера выписали

Актер Арнольд Шварценеггер, перенесший экстренную операцию на сердце, выписался из больницы. Об этом сообщил в Twitter его представитель Дэниел Кетчелл.

«Шварценеггер отправился домой!» — написал он.

70-летний актер оказался в медицинском центре Cedars-Sinai 29 марта для замены клапана при помощи катетера. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего доктора приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце. Операция длилась несколько часов.

Звезда «Терминатора» уже переносил операцию на сердце в 1997 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!