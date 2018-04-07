Шварценеггера выписали

Актер Арнольд Шварценеггер, перенесший экстренную операцию на сердце, выписался из больницы. Об этом сообщил в Twitter его представитель Дэниел Кетчелл.
«Шварценеггер отправился домой!» — написал он.
70-летний актер оказался в медицинском центре Cedars-Sinai 29 марта для замены клапана при помощи катетера. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего доктора приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце. Операция длилась несколько часов.
Звезда «Терминатора» уже переносил операцию на сердце в 1997 году.
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