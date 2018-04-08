Пять человек погибли при столкновении электрички с микроавтобусом в Крыму

На севере Крыма в районе Армянска на нерегулируемом переезде столкнулись микроавтобус и электропоезд, передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

По предварительным данным, погибли пять человек, четверо пострадали. С пригородным поездом Керчь — Армянск столкнулось маршрутное такси Севастополь — Армянск.

Как уточнил источник «Интерфакса», предположительно, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, выехавший на переезд перед электричкой. По словам собеседника агентства, водитель, возможно, уснул за рулем или потерял контроль из-за приступа болезни.

ТАСС сообщает о пяти пострадавших. Все погибшие и раненые — пассажиры микроавтобуса.

Электропоезд не сошел с рельсов. Повлияла ли авария на движение поездов, не уточняется.

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