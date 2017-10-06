Сошедший с рельсов товарный состав парализовал движение поездов под Тулой

Крупная железнодорожная авария парализовала движение поездов в Тульской области. Восстановить его планируют к 14:00 мск, сообщила «Ленте.ру» Екатерина Короткова, официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В пятницу, 6 октября, в 02:45 мск на 318 километре перегона Малая Андроньевка — Турдей Московской железной дороги по невыясненным пока причинам с рельсов сошли локомотив и 24 вагона грузового поезда. «В результате оказались повреждены несколько сот метров железнодорожного пути в обоих направлениях, движение за этом перегоне приостановлено. Пассажирские поезда и пригородные электрички Тула — Москва направлены по альтернативной ветке. Начата прокурорская проверка причин ЧП», — рассказала Екатерина Короткова.

Фото: «Лента.ру» 1 /2

В результате инцидента никто не пострадал. Материальный ущерб, по данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пока оценивается в сумму более 25 миллионов рублей. С рельсов, в частности, сошли и опрокинулись 11 вагонов с щебнем, три цистерны бензина, шесть вагонов с минеральными удобрениями и три вагона, груженные металлоконструкциями.

«Причины произошедшего не установлены, но говорить о том, что авария стала следствием постороннего вмешательства в деятельность железной дороги, оснований нет. Основная версия — изношенность железнодорожного пути», — рассказал источник.

Над ликвидацией последствий ЧП работают 250 человек, задействованы несколько восстановительных поездов.