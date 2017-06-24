Больше 20 грузовых вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

В Забайкалье на перевале Зилово — Зудыра 23 грузовых вагона сошли с рельсов. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», — говорится в заявлении компании.

Для устранения последствий к месту случившегося направили восстановительные поезда со станций «Зилово», «Могоча» и «Шилка». Туда же выехала комиссия Забайкальской железной дороги.

В РЖД пытаются установить причины аварии. Задержек пассажирских поездов нет, добавили в компании.

Позднее «Интерфакс» выяснил, что вагоны были загружены металлическими изделиями.

19 июня на Курском вокзале в Москве сошел с рельсов вагон электрички. Пострадали четыре человека. Десятью днями ранее то же самое произошло под Санкт-Петербургом.

В конце февраля, передает ТАСС, на другом перегоне в Забайкалье слетели с путей 25 вагонов с углем. Никто не получил травм, но в итоге задержали три пассажирских поезда.