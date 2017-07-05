Пассажирский поезд столкнулся с дрезиной в Ленинградской области

Пассажирский поезд сообщением Воркута — Санкт-Петербург столкнулся с дрезиной в Ленинградской области. Авария произошла около 14:00 на перегоне Ефимовская — Коли Октябрьской железной дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива. В поезде находились 456 пассажиров. Они не пострадали.

«К месту происшествия направлены два восстановительных поезда для ликвидации последствий», — отмечено в сообщении на сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД). О причинах схода там не сообщается. Информация о задержках в движении поездов, из-за инцидента будет обнародована позднее.

В региональном главке МЧС сообщили, что железнодорожное полотно на месте происшествия не повреждено. Вместе с ремонтниками там работает оперативная группа местного пожарно-спасательного подразделения.

Ранее 19 июня на Курском вокзале столицы сошел с рельсов вагон электрички. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. По данным СМИ, электричка столкнулся с экспрессом, следовавшем ей навстречу по маршруту Нижний Новгород — Москва.