Перевозчик уточнил данные о жертвах схода с рельсов поезда в Греции

Греческая железнодорожная компания TrainOSE уточнила данные о количестве погибших в результате крушения поезда «Афины-Салоники».

Согласно уточненным данным, погибли два человека, еще семеро получили ранения. Ранее сообщалось о четырех погибших и пяти пострадавших.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 мая, недалеко от города Адендро. Поезд, направлявшийся из Афин во второй по величине город страны Салоники, сошел с рельсов, его локомотив врезался в жилой дом. По уточненной информации, в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала. Причины инцидента по-прежнему не установлены.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве в Салониках, граждан России, по информации греческих властей, в поезде не было. Посольство России в Афинах выразило соболезнования в связи с крушением поезда.