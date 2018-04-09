Российским военным в Сирии показали танки в кино

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел предпремьерный показ фильма «Танки» о создателе Т-34 Михаиле Кошкине, сообщили «Ленте.ру» создатели ленты.

«Картину первыми посмотрели военнослужащие, которые являются наследниками боевой славы участников Великой Отечественной войны», — сказал продюсер Дмитрий Щербанов. – Наши военные в Сирии каждый день встречаются лицом к лицу с мировым врагом – терроризмом, таким же злом, каким являлся фашизм 80 лет назад».

Сопродюсер Олег Антипов отметил, что члены съемочной группы, побывавшие в Сирии, почувствовали себя творческой бригадой, задачей которой, как и во время войны с фашисткой Германией, было поднять дух бойцов российской армии. «Приятно, что на два часа нашей встречи и просмотра смогли их перенести в обычный мир без войны», — добавил он.

Показ состоялся 8 апреля за три недели до официального старта всероссийского проката — 26 апреля.

Министр культур Владимир Мединский записал видеообращение к военнослужащим авиабазы, в котором выразил надежду, что «Танки» разбудят у юношей и девушек желание получить «настоящую профессию инженеров, конструкторов, стать учеными, стать солдатами и офицерами, защищающими нашу Родину».

Фильм создан при поддержке Минкульта, Минобороны и Российского военно-исторического общества и основан на реальных событиях. Режиссер Ким Дружинин известен по картине «28 панфиловцев». Его новый фильм рассказывает об уникальном пробеге, который устроила команда конструктора Кошкина, чтобы доказать превосходные технические и боевые качества Т-34.

3 апреля сообщалось, что фильм «Танки» покажут на 40-м Московском международном кинофестивале в рамках внеконкурсной программы смотра.

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