Британский полицейский ушел на больничный и стал проституткой

В британском графстве Сассекс полицейского уволили за занятие проституцией во время больничного. Об этом сообщает The Telegraph.

Такое решение было принято на дисциплинарном слушании по делу Ричарда Холдера (Richard Holder), который обвинялся в грубом нарушении служебных обязанностей.

Начальник Холдера сообщил, что его подчиненный размещал объявления об оказании платных секс-услуг на одном из сайтов под псевдонимом «сладкие ощущения». Судя по объявлению, он принимал клиентов у себя дома в то время, когда официально он был на больничном.

Представитель Холдера заявил, что провинившийся полицейский раскаивается в содеянном и добровольно уходит в отставку.

Это не первый случай в сассекской полиции, когда сотрудника обвиняют в неподобающем поведении. В конце 2016 года другой полицейский из был уволен за рекламу своих секс-услуг в интернете. Он также был в это время на больничном.

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