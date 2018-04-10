Блогер сунул волосы под пресс и показал результат

Блогер с канала Hydraulic Press Channel попробовал раздавить волосы гидравлическим прессом. Видео с результатами опубликовано на YouTube.

Автор проекта решил проверить теорию о том, может ли их промышленный гидравлический пресс превратить волосы в камень. Для эксперимента он решил использовать настоящие волосы. Планы мужчины не сбылись: парик превратился в гору мусора.

«Я не ожидал, что все будет так. Это не камень, это похоже на песок, песок из волос», — заявил экспериментатор. Более того, волосы застряли в цилиндре и повредили пресс, поэтому блогеру пришлось искать другие вещи для сжимания. В ход пошли туалетная бумага и соль, однако и эти вещи не превратились в камень.

Hydraulic Press Channel создан учеными-любителями в 2015 году и за короткое время обрел популярность. За три года канал набрал более 1,8 миллиона подписчиков.

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