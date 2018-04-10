Кузен Дерипаски выведет шаурму на биржу

Российская сеть по продаже шаурмы «Дядя Дёнер» намерена выйти на финансовый рынок и выпустить биржевые облигации. Об этом сообщает Reuters.

Организацией размещения занимаются финансовый консультант фастфуд-сети «Юнисервис Капитал» и новосибирский банк «Акцепт», который через ООО «Мэдокс» принадлежит Павлу Езубову — двоюродному брату российского олигарха Олега Дерипаски.

Как пишет РБК, номинал облигации составит 50 тысяч рублей, объем выпуска — 60 миллионов рублей. Ставка купона на 1-12 купонные выплаты составит 14 процентов годовых.

Материалы по теме Бодрячком Кофе предрекли тотальное вымирание. Альтернативы нет

Бумаги компания планирует выпустить на 50 лет, в рамках кредитной программы «Дядя Дёнер» рассчитывает привлечь 300 миллионов рублей. Срок обращения облигаций на бирже составит около трех лет.

Уличные пункты питания от «Дяди Дёнера» работают в 13 российских городах. Компания называет себя крупнейшей федеральной сетью уличного питания, под ее управлением находится более 100 торговых точек. Родной регион сети уличного питания — Новосибирск, точки «Дяди Дёнера» работают в том числе по франшизе. Ежегодный оборот компании — 45 миллионов рублей. Основу меню составляют различные виды шаурмы, которые называются дёнером.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!