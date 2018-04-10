Комик в красках пересказал монолог сына при встрече с крапивой и прославился

Британский комик Уильям Эндрюс (William Andrews) эмоционально описал реакцию сына после падения в крапиву, чем восхитил пользователей сети. Ролик опубликован на его странице в Twitter.

Мужчина рассказал, что его четырехлетний ребенок во время прогулки свалился в яму с сорняками. Крапива обожгла сыну руки, после чего тот выдал настоящее произведение поэтического искусства.

«Это плохо, это плохо, это худшее. Это хуже, это хуже, это становится еще хуже. Это хуже, чем дерево, чем этот дом, чем река, чем дождь. Это становится еще хуже. Ау, ау, ау. Я никогда не перестану повторять. Ау, отведи меня к маме, отведи меня к маме, принеси мне крем», — с выражением передал Эндрюс слова сына.

Подписчики комика остались в восторге от реакции ребенка и пересказа отца. «Это замечательно», — заявил один из зрителей. Другой сравнил слова мальчика с монологом Шекспира. Остальные пользователи посвятили мужчине овации и даже подарили статуэтку.

1 апреля школьница под ником @savannah_ajas решила подшутить над отцом, чем порадовала пользователей сети. Девочка попросила парня сделать ей ненастоящее предложение выйти замуж на глазах у родителей.

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