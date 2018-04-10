Ролик о неочевидных диагнозах людей произвел фурор в сети

YouTube-проект The Cut попросил трех людей по внешнему виду и нескольким вопросам угадать, почему нескольким героям была присвоен статус инвалида. Задача вызвала трудности у участников эксперимента.

Несмотря на явность некоторых симптомов, никому не удалось угадать, что у девушки, которая ходит с палочкой, церебральный паралич. Она рассказала, что из-за болезни ее двигательные функции нарушены, она не способна держать равновесие, ее мышцы более короткие и напряженные, чем у здорового человека.

Другая участница опыта казалась внешне здоровой, но после нескольких вопросов выяснилось, что она страдает от болей в нижней части живота и спины. Одна из участниц угадала, что у девушки эндометриоз — заболевание, связанное с разрастанием клеток эндометрия вне матки, что провоцирует кровотечения и боль.

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В кадре также появилась женщина, чей диагноз трудно определить по внешности. Она рассказала, что ей бывает трудно дышать и глотать. Оказалось, что у женщины синдром Туретта. Ее диагноз угадали двое. Еще одна участница эксперимента опиралась о стул, поскольку ей необходимо менять положение, и предмет мебели помогал ей в этом. Когда девушка долго стоит, ее сердце начинает биться чаще. Оказалось, что у нее синдром хронической усталости, также героиня страдает от нарколепсии.

Другие герои ролика страдают от посттравматического синдрома, пограничного расстройства личности и расщепления позвоночника. Последняя участница в инвалидном кресле — обладательница звания «Мисс Вашингтон».

В конце ролика его герои поделились впечатлениями. Угадывавшие признались, что им было неловко задавать вопросы про здоровье, одна из них в конце расплакалась. Люди с диагнозами же рассказали, что смущенными себя не чувствовали.

Ролик The Cut стал вирусным. За несколько дней он набрал на YouTube больше 800 тысяч просмотров. Среди тысяч комментариев пользователи назвали видео важным для понимания разницы между здоровыми и больными людьми. В комментарии спустились десятки пользователей, которые имеют инвалидность. Они признавались в любви авторам ролика. «Как человек, который слеп и "не выглядит инвалидом", я нашел это суперинтересным!» — пишет один из них. «Как мне нравится это видео. Большинство людей не признают пограничное расстройство личности инвалидностью! У меня эта болезнь, и я буквально кричала и плакала от счастья, что и она была здесь представлена», — радуется пользователь Hannah Snickers.

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