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Избитый прихожанином охранник мечети Петербурга умер в больнице

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Следователи завели уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, который жестоко избил 70-летнего охранника Соборной мечети Санкт-Петербурга. Пострадавший впал в кому и умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Расследование ведется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным ведомства, днем 9 апреля молодой человек по неустановленной причине поссорился с охранником 1947 года рождения, а затем жестоко его избил.

Подозреваемый с признаками психического расстройства был доставлен в психиатрическую больницу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Фонтанка» сообщала, что причиной конфликта между прихожанином и охранником стал богословский диспут. Прибывшие по вызову медики констатировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кому третьей степени и гематому на левом виске. Избиение происходило непосредственно в мечети между молитвами.

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Предыстория: Прихожане подрались в Соборной мечети Петербурга между молитвами
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