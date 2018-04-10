Маленького китайца засосало в беговую дорожку

В одном из тренажерных залов Китая маленький мальчик, играющий с большим мячом, попал под беговую дорожку. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Ребенок лежал на фитболе и подкатился к тренажеру. Тот начал засасывать его под себя, а занимавшаяся на дорожке женщина никак не реагировала на произошедшее. Когда руки мальчика уже скрылись под дорожкой, его прибежала спасать другая китаянка. Ей удалось вытащить ребенка.

В апреле 2016 года появился рекламный ролик Apple Musiс, в котором певица Тейлор Свифт падает с беговой дорожки во время тренировки. Девушка так увлекается танцами под композицию Дрейка, что буквально вылетает с тренажера.

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