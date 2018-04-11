Крым впервые посетят политики из 20 стран Африки

В нынешнем году впервые IV Ялтинский международный экономический форум посетит беспрецедентное количество участников из стран Африканского союза.

В состав делегации войдут порядка 50 человек, включая 25 парламентариев, лидеров политических партий и высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьер и вице-спикеры парламентов, а также представители деловых кругов и общественных объединений Мали, Нигера, Лесото, Марокко, Демократической Республики Конго, Сенегала, ЮАР, Бенина, Чада, Республики Конго, Уганды и других стран африканского континента.

«Страны Африки последние годы показывают неплохие темпы экономического роста и могут стать новым потребительским рынком для российских и, в том числе, крымских товаров, с которыми наши коллеги смогут ознакомиться на форуме. Мы рассчитываем, что ЯМЭФ будет отправной точкой в развитии торговых связей и налаживании бизнес-контактов между нашими странами» — отметил сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров. Он также подчеркнул, что приезд такой представительной делегации будет способствовать продвижению Республики Крым на Африканском континенте.

По мнению председателя партии SADI и депутата Национального собрания Мали Умара Марико, который также приедет на форум, «Ялта — символ победы прогрессивных сил, лагеря мира против нацизма и однополярности».

«На самом деле, сущность многополярности витает в Крыму, который естественным образом присоединяется к России, демонстрируя тем самым суверенное право народов на самоопределение, которое должно уважаться в любых обстоятельствах», — прокомментировал он.

Он также убежден, что визит малийской делегации в Крым будет способствовать продвижению региона в Африке. «В Мали мы очень ценим суверенные права народов, и наш визит в Крым укрепит нас в нашей убежденности и даст нам больше материала для продвижения наших задач, поскольку для нас Ялта должна быть не только экономическим, но и политическим форумом строительства лагеря мира», — подчеркнул он.

«Ялта и Крым — глобальная позитивная история, давайте пронесем ее главные идеи и не дадим им замолкнуть, чтобы спасти человечество от резни, к которой нас подталкивает однополярная мысль», — призвал он.

Как отметил депутат Национального собрания Нигера Абдурахман Умароу, форум в Ялте «станет большим вкладом в дело установления мира и налаживания экономических отношений нового качества между нашими странами». «Для меня большая честь иметь шанс увидеть Ялту и ее прекрасных людей», — заявил он.

