Трампа разжаловали из почетных казаков и решили «сжечь»

Казаки петербургского общества «Ирбис» лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака. Причиной стало обострение отношений между Россией и Америкой, сообщил «Росбалту» председатель «Ирбиса» Андрей Поляков.

Он рассказал, что в 2016 году, когда прошли выборы президента США, «Госдума с шампанским отмечала победу Трампа», и глава государства Владимир Путин поздравил его, казаки «на фоне эйфории» сделали Трампа почетным членом казачьего общества.

«Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. (...) И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано», — сказал Поляков.

Теперь казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге. «Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом», — пообещал атаман. По его словам, причиной такого решения стало «оскорбление государства, а это нельзя терпеть».

Американский президент 11 апреля призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. По словам Трампа, отношения Вашингтона и Москвы стали «невиданно плохи, даже хуже, чем во время холодной войны».

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