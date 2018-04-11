Мертвых британцев украсят блестками

Блестящие гробы поступили в продажу в большинство похоронных бюро Великобритании, сообщает Metro.

Семейная пара Крис и Доун Николлс открыли компанию по производству гробов, покрытых блестками, в дополнение к своему основному мебельному производству. «Однажды я решил сделать кое-что новое. Наша компания The Glitter Coffin Company существовала уже два года, и мне хотелось развития. Тогда я купил гроб и покрыл его блестками», — рассказал Крис.

Пара договорилась с похоронным агентством Wyatt Brother’s и запустила продажу гробов. Теперь продукт представлен во множестве бюро по всей стране.

Для дизайна изделий Николлс используют те же блестки, которыми покрывает туфли бренд-производитель обуви Jimmy Choo. Сверкающие гробы доступны в серебярном, золотом, розовом, синем, черном и фиолетовом цветах.

За четыре месяца в гробах The Glitter Coffin Company были похоронены 15 человек.

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В январе 2017 года глава сервиса «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин в своем Facebook сообщил о запуске приложения для организации похорон Umer. На странице проекта сообщается, что сервис призван помочь тем людям, которые скорбят из-за смерти близких и не знают, как организовать похороны.

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