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В гробу видали

На похоронах можно выглядеть краше покойника

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Кадр: сериал «Милые обманщицы»

В конце августа обозревательница Vogue Линн Йегер вызвала бурю эмоций в интернете, раскритиковав наряд Мелании Трамп, появившейся на месте трагедии в Хьюстоне в куртке-бомбере и на каблуках-шпильках. Посещать с официальными целями места природных катаклизмов приходится, к счастью, немногим, но похороны и прочие траурные мероприятия, увы, неизбежны в жизни каждого. В наши дни дресс-код на подобных мероприятиях соблюдается обычно не столь строго, как в старину, но все же — в чем уместно прийти на кладбище или на панихиду? «Лента.ру» разбиралась в вопросе.

На вкус, цвет и аромат

Цветом траура традиционно считается черный. В крайнем случае авторитеты ритуального бизнеса рекомендуют выбрать темно-синий. «В траурной моде важна уместность, — считает Алена Литковец, главный редактор Trendspace.ru. — Если на Неделе моды мы позволяем себе образы «на грани», эклектику и обилие деталей, то здесь об этом не может быть и речи. Однотонный наряд простого силуэта и с практически отсутствующими аксессуарами — единственный возможный вариант». Гипертрофированная строгость, доходящая до чопорности, была присуща официальным похоронам советских партийных бонз. Официально скорбящие чиновники в наглухо застегнутых пальто и одинаковых костюмах выглядели как близнецы-братья.

Впрочем, преобладание черного справедливо лишь для европейской культуры: в большинстве стран Востока со смертью ассоциируется, наоборот, белый цвет, а в Египте и Эфиопии скорбеть предписывается и вовсе в ярко-желтом. Практически все культуры мира избегают в траурной одежде оттенков красного, как цвета праздничного и радостного. Темно-пурпурный при этом является цветом скорби в Таиланде и Бразилии.

Профессионалы похоронной моды всех стран и континентов сходятся в одном: одежда с любым орнаментом, включая невинную клетку, неуместна ни в каком случае (о принтах с цветочками и надписями речь и вовсе идти не может). В общем и целом, можно положиться на совет издаваемого уже два с половиной столетия британского справочника по этикету Debrett’s: «Хотя одеваться с ног до головы в черное совершенно необязательно, все присутствующие на похоронах все же должны быть одеты в темное. Дамам следует отказаться от туфель на высоком каблуке». Мнение специалистов Debrett’s разделяет и модный эксперт Наталья Туровникова, модный эксперт: «Именно в этот момент вопросы моды становятся просто смешны и нелепым. Есть понятие "черного" траура, и больше нечего добавить».

Визажист Вита Панкратова отмечает, что идеальное решение для присутствующих на похоронах женщин — минимальный натуральный макияж: ровный тон, тушь и нейтральный блеск для губ. «Никаких румян, блесток, хайлайтеров и яркой помады, как у героини Моники Белуччи в сцене на кладбище в фильме "Координаты "Скайфолл"», — поясняет Панкратова. Для близких родственниц покойного идеальным решением станет вуаль, которая скроет их лица и, возможно, слезы и закономерное отсутствие макияжа от посторонних взглядов.

Что же касается аромата, то, по мнению французского парфюмера Бертрана Дюшафура, если приглашенные на траурную церемонию решат воспользоваться духами, то они должны быть мягкими и легкими: «Как-то мне предложили создать аромат специально для похорон, — рассказал Дюшафур. — В итоге проект не был реализован, но кое-какие мысли у меня возникли. Он должен быть чуть солоноватым, этот аромат, как слезы. И в нем я хотел выразить столкновение тьмы и света. Смерти традиционно приписывают темные стороны, но я считаю, что смерть — это часть жизни, а все, связанное с жизнью, светло». «Важно соблюсти два момента: не вызвать ни у кого раздражения и неприятных эмоций, а с другой стороны — создать себе комфортную обстановку, насколько это вообще возможно в этой ситуации, — считает Матвей Юдов, специалист в области душистых веществ. — Есть ароматы, традиционно ассоциирующиеся у многих с похоронами: лилии, ладан, оррис».

Себя показать

Похороны, разумеется, не место для демонстрации своего гардероба — да и вообще главное лицо, как правило, лежит в гробу и уже не заботится о мирской славе. «Тема прощания с человеком очень деликатная, — поясняет Дарья Куниловская, имиджмейкер, основатель агентства NoFairyTale. — Понятия траурной моды в цивилизованном и светском мире нет и быть не должно. Это повод, который предполагает максимам скромности и минимум вычурности. Часто люди теряются: в такие моменты не думаешь о моде. Универсальный совет — черно-белая гамма, минимум аксессуаров, закрытые руки и колени для женщин. Для мужчин — костюм и белая или черная сорочка. Если только человек ушедший не пожелал другого»

Тем не менее, особые (и часто довольно пышные) наряды специально для печальной оказии шили для состоятельных скорбящих начиная с ренессансного времени. В XIX веке, в эпоху романтизма и викторианского культа смерти, черные траурные платья стали особенно тяжеловесными и пышными — знаковым примером может служить наряд британской императрицы Виктории, который она носила после смерти мужа, принца Альберта, с 1861 года до собственной кончины спустя полвека. Тяжелое платье из черной тафты и шифона (mousseline de soie) с кружевами стало фактически таким же символом империи, как и сама его владелица. Но настоящий старт похоронной моде дала – вряд ли этого желая, конечно – вдова президента Кеннеди Жаклин, появившаяся на похоронах мужа в эффектном черном костюме от Givenchy.

«Есть понятие "сицилийская вдова" (исторически связанное с традициями в одежде женщин, оставшихся без мужа, а ныне часто эксплуатируемое известными домами моды), — поясняет Дарья Куниловская. — Это можно наглядно увидеть в том look, который Мелания Трамп выбрала для встречи с Папой Римским. Формат был не тот, да и повод, но очень точно с точки зрения образа».

Уйти модно

Особенная статья — похороны людей, бывших при жизни связанных с шоу-бизнесом или индустрией моды. Последнюю дань собравшиеся часто отдают, одевшись в творения усопшего модельера. Так, на панихиде по убитому в 1997 году Джанни Версаче большинство собравшихся знаменитостей были одеты в Versace. И не всем удалось, как принцессе Диане и Элтону Джону, выдержать необходимую цветовую гамму. Читавший службу священник Миланского собора Анджело Майо даже не удержался от язвительного замечания: «Все же мы собрались сегодня не для представления, а для акта веры». На похоронах Александра Маккуина в 2010-м блистали Кейт Мосс в меховом палантине и сапогах на 13-сантиметровых шпильках и Наоми Кэмпбелл в наряде из перьев и золотых сапогах — естественно, все под маркой Alexander McQueen.

Эксперты в данном случае согласны с патером Майо: похоронам, даже звездным, пристала умеренность. «Если при жизни у покойного не было пожеланий относительно дресс-кода на его похоронах, наряжаться каким-то особенным образом не нужно, — считает Наталья Архангельская, главный редактор SNC. — Даже если провожать в последний путь явились одни «селебы», и фотограф гламурного издания тут как тут, похороны — не светское мероприятие. Последнее, в чем нуждаются близкие усопшему люди — в рекомендациях относительно верного оттенка пальто, правильной конфигурации обуви и «актуального» букета».

Впрочем, зачастую близкие усопшего — люди настолько экстравагантные, что позволяют себе выказывать презрение к указаниям Debrett’s (а часто и просто элементарного такта). Среди них — скорбящие по звездам рока и, в еще большей степени, героям хип-хопа (благо, этих последних одно время уносили на кладбища пачками — из-за неординарного стиля жизни и склонности к решению проблем при помощи огнестрельного оружия). Кожаные куртки, майки с изображением кумира и кроссовки на панихиде у них обычное дело. Однако скорее всего покойные, которых такие агрессивные близкие провожают в последний путь, не возражали бы против такого прощания.

Владислав Крылов
Вероника Гудкова

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