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Виновные в крушении вертолета с чиновниками избежали тюрьмы

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор генеральному директору и заместителю компании «СПАРК авиа», признанным виновными в крушении Ми-8 под Мурманском в 2014 году. Об этом в среду, 11 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Суд назначил главе авиакомпании Сергею Прокофьеву и его заместителю по организации летной работы Игорю Меледину наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Осужденные были освобождены от наказания в зале суда согласно постановлению Госдумы об амнистии, объявленной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В то же время Проковьеву и Меледину в течение двух лет запрещено организационно-распорядительной деятельностью в государственных органах и коммерческих организациях.

Следствие установило, что руководители авиакомпании регулярно нарушали правила безопасности полетов и не осуществляли должный контроль за ее деятельностью. В частности, Меледин сформировал состав экипажа вертолета под руководством командира, который не прошел предварительную подготовку и вообще не был допущен к полетам в горной местности.

В результате пилот, уставший из-за превышения продолжительности полетной смены, потерял контроль над высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета. Воздушное судно упало в Мунозеро.

Крушение Ми-8 под Мурманском произошло 31 мая 2014 года. В результате погибли 14 человек, в том числе заместитель губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов, министр экологии области Алексей Смирнов, глава администрации Кировска Андрей Звонарь и другие чиновники.

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