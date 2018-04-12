Обвиненная в симуляции африканка умерла перед депортацией из Британии

Обвиненная в симуляции болезни ради избежания депортации африканка скончалась спустя пять дней после ареста. Об этом сообщило издание The Guardian.

Нэнси Моцамай (Nancy Motsamai) прожила и проработала в Великобритании со своим мужем Фузи больше десяти лет. Однако, когда они попытались продлить визу, правительство им отказало и заявило, что в ближайшее время их депортируют на родину, в ЮАР.

«Нэнси стало нехорошо, когда мы были в миграционном офисе, а спустя несколько часов она упала в обморок в аэропорту», — рассказал Фузи. По его словам, офицеры не поверили в болезнь его супруги. «Миграционный офицер сказал ей, что наденет наручники на ее руки и ноги и заставит ее зайти в самолет, как пингвина, или вовсе занесет ее на руках», — добавил он. Однако власти все же решили арестовать пару.

Ночью медсестра попыталась убедить начальство, что Нэнси слишком больна, чтобы держать ее в заключении, но ее не послушали. Наутро пару освободили, однако спустя пять дней она скончалась от эмболии легочной артерии.

Фузи обвинил власти страны в жестоком обращении с женой и отметил, что ему не отдают ее паспорт, чтобы он мог забрать ее тело и похоронить на родине. Представители Хоум-офиса выразили соболезнования Фузи и обещали, что в связи с инцидентом будет проведено внутреннее расследование.

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