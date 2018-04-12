Вертолеты проконтролируют паводки в Подмосковье

Паводок в столичном регионе будут контролировать вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает РИАМО.

«Московский авиационный центр начинает специальные облеты по контролю паводковой обстановки на территории столицы и области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипажи вертолетов будут следить за ситуацией и при обнаружении подтоплений незамедлительно передавать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях.

2 апреля глава Московской области Андрей Воробьев поручил обратить внимание на участки региона, подверженные подтоплениям. «Вместе с МЧС нужно внимательно отработать эту тему», — сказал он. По информации МЧС, во время весеннего паводка может быть затоплено 112 населенных пунктов Подмосковья.

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