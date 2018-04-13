В Минкомсвязи поддержали блокировку Telegram и намекнули на ее обход

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка Telegram не повлечет за собой негативные последствия для пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Волина, часть активных юзеров будет переходить на схожие сервисы, так как они их использовали еще до установки Telegram. Кроме того, многие люди смогут обойти блокировку и продолжить общение в мессенджере Павла Дурова.

«Никаких чрезвычайных потрясений в этой связи Минкомсвязи не предвидит», — заявил чиновник от лица ведомства. Также Волин рассказал о собственном опыте использования Telegram: в поездках в другие страны он нередко подключает VPN-сервисы, чтобы оставаться на связи.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!