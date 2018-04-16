Си Цзиньпин оказался против своего вечного правления

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает против пожизненного правления страной. Об этом пишет в понедельник, 16 апреля, The Financial Times.

По информации газеты, на последних встречах с иностранными и китайскими чиновниками Си Цзиньпин высказал свое отношение к бессрочному нахождению на посту главы государства. Двое собеседников сообщили изданию, что он был крайне удивлен, когда поднимался такой вопрос. «Председатель сказал, что он лично выступает против, и в мире неправильно истолковали [конституционную] поправку», — рассказал один из источников.

В то же время в ходе встреч китайский лидер не указал, намеревается ли он оставаться на три или более срока на своем посту, в должности генерального секретаря ЦК Коммунистической партии или председателя Центрального военного совета КНР.

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В марте в Китае утвердили изменения конституции страны. Депутаты на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — высшего законодательного органа — среди прочего одобрили отмену ограничения на занятие должности председателя КНР и его заместителя. До этого эти посты нельзя было занимать более двух сроков подряд.

В ноябре прошлого года Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК Компартии. Уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.

Лимит на руководство страной был введен конституцией 1982 года, чтобы избежать повторения ситуации с многолетним правлением Мао Цзэдуна, которое закончилось только с его смертью.

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