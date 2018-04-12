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Китай «даст сдачи» США в торговой войне

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Китай без колебаний ответит США в торговой войне в случае, если американские власти будут и дальше нагнетать ситуацию. Такое заявление в четверг, 12 апреля, сделало министерство коммерции Китая, сообщает Reuters.

Как пояснили в ведомстве, заявление председателя КНР Си Цзиньпина на форуме в городе Боао о готовности Пекина снизить тарифы на импортируемые автомобили и улучшить в стране защиту интеллектуальной собственности не следует воспринимать как уступку Вашингтону.

«Я надеюсь, в США не восприняли неправильно ситуацию. Если Соединенные Штаты предпримут какие-либо действия по эскалации ситуации, Китай без колебаний даст сдачи», — заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

В ведомстве добавили, что прежние попытки провести с американской стороной переговоры по торговому конфликту оказались невозможны из-за неискренней позиции Вашингтона.

Отношения Китая и Соединенных Штатов обострились на фоне угрозы развертывания полноценной торговой войны между государствами. Президент США Дональд Трамп в 2018 году в рамках политики протекционизма ввел заградительные тарифы, которые косвенно или напрямую коснулись Китая. В ответ Пекин ввел пошлины на широкий круг американских товаров.

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