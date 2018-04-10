Китай уступил США в торговой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая снизить тарифы на импортируемые автомобили и улучшить в стране защиту интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Открытые двери Китая не будут закрываться, наоборот, они будут открываться все шире», — сказал Си Цзиньпин на экономическом форуме в городе Боао.

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Как отмечает агентство, озвученные Пекином меры призваны ослабить напряжение в связи с торговым противостоянием Китая и США. По данным AP, выступая на форуме, Си Цзиньпин напрямую не упомянул американского президента Дональда Трампа, а также потенциальную торговую войну, но «пообещал прогресс в сферах, которые приоритетны для США». В частности, речь идет о большей открытости банковской сферы, увеличении Пекином импорта. Си Цзиньпин также пообещал поощрять «нормальный технологический обмен» и «защищать законные права собственности иностранных предприятий».

«Выступление президента Си может создать очень хорошую базу для запуска диалога между США и Китаем во Всемирной торговой организации, чтобы прийти к соглашению по правам на интеллектуальную собственность [в КНР]», — заявил экономист IHS Markit Раджив Бисвас.

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Трамп ранее заявил в своем Twitter, что потери экономики США от кражи Китаем интеллектуальной собственности составляют порядка 300 миллиардов долларов. В 2018 году США ввели в отношении импортных товаров, в том числе китайских, заградительные пошлины.

Согласно китайскому законодательству, иностранные компании, желающие работать на рынке Китая в таких сегментах, как энергетика, телекоммуникации и автопром, должны создавать совместные предприятия с местными производителями. Такая практика зачастую приводит к утечке технологий. США и другие страны неоднократно обвиняли Китай в нечестной игре и принуждении иностранных компаний к передаче своей интеллектуальной собственности. Китай обвинения отвергает.

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