Бабушка распечатала шутки из интернета и соорудила из них книгу

Сценарист сериала «Город хищниц» Кевин Бигель (Kevin Biegel) опубликовал фотографии необычной книги, которую создала его бабушка. Пост появился на его странице в Twitter.

«Моя бабушка печатает каждую шутку, которую получает по электронной почте, и вклеивает их в книгу», — написал Бигель. Судя по снимкам, издание его пожилой родственницы получило название E-mail humor («Юмор электронной почты»). Наименование написано от руки.

Многие из распечатанных шуток затрагивают возраст. «Фрустрация — это искать свои очки без своих очков», — говорится в книге. Кроме того, бабушка оценила несколько острот про презервативы и половые органы.

В комментариях пользователи назвали бабушку замечательной, а также похвалили ее за изобретательность. Один из подписчиков Бигеля рассказал, что его мать также любит распечатывать целые цепочки писем с электронной почты.

В начале апреля пользователи соцсетей подняли на смех девушку, которой курьеры привезли слишком большую куртку. За неудачную покупку ее прозвали Халком, роботом из фильма «Город героев» и девочкой-черникой из «Чарли и шоколадная фабрика».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!